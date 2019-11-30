قبل عرضها.. التفاصيل الكاملة لمسحرية لوكاندة الأوباش

يواصل نجوم مسرحية لوكاندة الأوباش، للإستعداد لعرضها، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتعرض مسرحة لوكاندة الأوباش بدأ من يوم الأربعاء الموافق 4 حتي يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديمسبر المقبل، على مسرح بوليفارد

وتتراوح أسعار التذاكر بين 150 ريال سعودي، إلى 1000 ريال سعودي.

ونشر أبطال المسرحية البوسترات الرسمية عبر حسابتهم الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

ومسرحية لوكاندة الأوباش بطولة كل من ماجد المصري، حسن الرداد، هالة فاخر، حمدي الميرغني، سعد

الصغير، بدريه طلبة، مايا دياب، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، إنجي علي، وهي من تأليف محمد عز وأحمد فوزي، وإخراج الدكتور أشرف زكي.

يشار إلى أن الفنان عصام كاريكا، من المقرر أن يغني خلال أحداث المسرحية، ومن المقرر أن تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي إجتماعي.