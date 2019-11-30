موجز "الفن": معجبو نيللي كريم يتوقعون إصابتها بمرض خبيث.. وجيني إسبر تقع بهذا الخطأ

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية عاصي الحلاني يقضي يوم عيد ميلاده في المستشفى..فما الأمر؟ عمرو دياب يثير الجدل بهذه الصورة جيني إسبر تثير جدلاً واسعاً بسبب "الفوتوشوب" خاص- "الفن" يكشف شخصية كارمن بصيبص في "العارف" مع أحمد عز هل تعاني نيللي كريم من مرض خبيث؟ إليكم التفاصيل بالصورة- كندة علوش وعمرو يوسف في إطلالة تضج بالرومانسية المزيد المزيد

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