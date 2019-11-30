خالد سالم ويوسف العماني يفتتحان فعاليات "خليجي 24" الفنيةموجز "الفن": معجبو نيللي كريم يتوقعون...

ميرنا وليد - بيروت - ما يجمع عشاق كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع انطلاق بطولة ​كأس الخليج​ العربي لكرة القدم الرابعة والعشرين "خليجي 24"، لا يقف عند حدود الملاعب والمنتخبات والمباريات، وإنما يتخطاها إلى أبعاد فنية تجمع نجوماً خليجيين أثروا الساحة بأعمالهم الفنية.

ففي وقت، تشهد الملاعب والاستادات الضخمة في الدوحة تجمهر الآلاف من عشاق الكرة المستديرة، تحتضن ساحة الحكمة في الحي الثقافي كتارا حفلات غنائية بمشاركة نخبة من نجوم الغناء القطري والخليجي. وكانت أولى السهرات الفنية قد انطلقت عند الساعة الثامنة والنصف مساء بحفل أحياه الفنان القطري ​خالد سالم​، الذي أدّى مجموعة من أغنياته الخاصة والشهيرة، ليستكمل الحفل مع إطلالة الفنان الكويتي ​يوسف العماني​ الذي أمتع الحضور أيضاً بباقة من أجمل الأغنيات. وسعياً إلى تقديم المزيد من المتعة للجمهور المتابع، قدّم الفنانان القطري والكويتي ثنائية غنائية لاقت استحسان الجميع وتصفيقهم.

والجدير بالذكر أن هذه الحفلات الغنائية التي تستضيفها كتارا ستحتضن عدداً من أبرز نجوم الأغنية القطرية الشابة وفي مقدمتهم ​منصور المهندي​، عايل، خالد سالم، نايف عبد الله وناصر الكبيسي، بالإضافة إلى فنانين خليجيين نذكر منهم أوراس ستار من العراق، يوسف العماني من الكويت، صلاح الأخفش من اليمن، وخالد الفيصلي من سلطنة عمان.

ومن جهة أخرى، تمّ الإعلان عن مواعيد حفلات "قطر لايف"، التي تقام أيضاً على هامش دورة "خليجي 24"، وهي على الشكل التالي: يارا و​إبراهيم دشتي​ في 4 كانون الأول في المسرح المكشوف في كتارا، ​رحمة رياض​، ​فهد الكبيسي​، و​عمر العبداللات​ في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في 7 كانون الأول الحالي، حاتم عمّور، و​الشاب خالد​ في 13كانون الأول في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ​كاتي بيري​ في 15كانون الأول في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، و​مارون 5​ في 19كانون الأول في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

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تصوير: محمد العبيدلي