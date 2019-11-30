شاهدوا رومانسية كندة علوش وعمرو يوسف في أسوان

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 09:53 صباحاً - شاركت الممثلة السورية ​كندة علوش​ متابعيها بصورة تضج بالرومانسية الى جانب زوجها الممثل المصري ​عمرو يوسف​، من أجواء زيارتهما لمدينة أسوان السياحية.

ونشرت كندة علوش الصورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وبدت عليهما ملامح السعادة والإسترخاء والإستمتاع أثناء تواجدهما في أحد الأماكن المطلة على المناظر الطبيعية.



وعلقت علوش على الصورة مؤكدة على حبها لزوجها، حيث كتبت: “مع قلبي، في أسوان الجميلة، التي تتمتع بالسلام والجمال والطاقة الإيجابية”.

ويشار إلى أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم “ولاد رزق 2″، الذي طرح في السينما خلال أيام عيد ‏الأضحى المبارك، ويشاركه في بطولته أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ‏ونسرين أمين وهو من تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.