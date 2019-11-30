عاصي الحلاني يُغنّي الوطن على طريقته…

متابعة بتجـــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية جديدة تحمل اسم “الوطن” إهداء إلى الشعوب العربية في هذا العالم.

الأغنيم تم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب، في مشاهد ترجم من خلالها المخرج عادل سرحان صعوبة التخلي عن الوطن والهجرة في مقلب وفي المقلب الآخر، ألم الفراق ومرارة عيش أهل الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الوطن.

العمل نال إعجابًا كبيرًا، لأن الوطن فيه هو كل الوطن العربي، وقد أدّى عاصي الحلاني اللحن الذي صاغه بنفسه بقدرات فاقت الوصف، والكلمات بإحساس يوحي بوطنيته وعشقه للوطن كما رسمه شعرًا الراحل عمر الفرّا. ليأتي التوزيع الموسيقي مع طوني سابا مكملًا لهذا العمل الفني، الوطني بإمتياز.

الجدير ذكره أن الكليب أطلقته “روتانا” تحت لواء الشركة وعبر قناتها على موقع “يوتيوب” وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه إلكترونيًا.

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لمشاهدة كليب “الوطن”: