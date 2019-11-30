"مراكش" السينمائي ينطلق بتحية أمينة رشيد وزوجها

افتتح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش دورته الـ18، الجمعة، بتوجيه التحية للممثلة المغربية الراحلة أمينة رشيد وزوجها الكاتب المسرحي عبدالله شقرون.

وقررت إدارة المهرجان ترك مقعديها هي وزوجها شاغرين يحملان اسميهما، وذلك في لفتة تقدير للممثلة التي توفيت في أغسطس/آب.

ويعرض المهرجان 98 فيلماً من 34 دولة موزعة على أقسام مختلفة؛ منها المسابقة الرسمية وبانوراما السينما المغربية وسينما الجمهور الناشئ، بالإضافة إلى قسم تكريم السينما الأسترالية التي تحل كضيف شرف.





ويشهد قسم تكريم السينما الأسترالية عرض 25 فيلماً وحضور العدد نفسه من الممثلين والمنتجين والمخرجين الأستراليين.

ومن المقرر أن تستمر الدورة الحالية من المهرجان حتى 7 ديسمبر/كانون الأول.

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وقدمت إدارة المهرجان نبذة عن الأفلام الـ14 المشاركة في المسابقة الرسمية؛ منها 5 من إخراج نساء، قبل أن تدعو رئيسة لجنة التحكيم الممثلة الاسكتلندية، تيلدا سوينتون، للصعود على المسرح.

وألقت سوينتون كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بتنوع أفلام المسابقة من الصين إلى السعودية، وقالت إن السينما هي الوسيط المثالي لنبذ الاختلافات.

وتابعت: "السينما في رأيي هي آخر أداة يمكنها أن تعلق الإحساس بالزمان والمكان وتحطم كل ما يجعلنا مختلفين".

وأضافت: "أنا ممتنة لأنه أتيحت لي فرصة الانضمام لرفاقي من كل أنحاء العالم، كي نكتشف معاً الأعمال المقبلة من مختلف القارات ونحتفي بها".





وأعقب كلمتها صعود باقي أعضاء اللجنة؛ منهم المخرجة البريطانية أندريا أرنولد والمخرج المغربي علي الصافي والممثلة الفرنسية كيارا ماسترواني والكاتب والمنتج والمخرج الأسترالي ديفيد ميشود، على المسرح.

ودُعيت الممثلة الأسترالية الحائزة على جائزة الأوسكار، ناعومي واتس، للصعود على المسرح وإعلان بدء الدورة رسمياً.

واختتم الحفل بعرض الفيلم الأمريكي "أخرجوا السكاكين!" (نايفز أوت) للمخرج ريان جونسون وبطولة دانييل كريج وجيمي لي كيرتس وكريس إيفانز، وتدور أحداثه في إطار بوليسي عن جريمة قتل يُعهد إلى محقق مخضرم (كريج) بحل طلاسمها.