أحلام تعرب عن انزعاجها الشديد من تكرار الحديث عن صلحها مع أصالة

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام، عن انزعاجها الشديد من تكرار الحديث عن صلحها مع الفنانة السورية أصالة، مشيرةً إلى أنها تعتبرُ هذا الموضوع منتهيًا تمامًا بالنسبة لها فضلًا عن أنها سترفض أي محاولات للصلح بينهما، مشيدةً بموقف الفنانة نوال الكويتية، لأنها رفضت التدخل أو الوساطة بينهما.

وقالت أحلام في تصريحات تليفزيونية :"أنا ما بعرف الناس اللي بتقول لنوال الكويتية أو أي حدا تاني إذا بدك تصاليحهم.. أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت.. وأنا هالمرة عن جد واخده قراري".

وأضافت الفنانة الإماراتية:"مع احترامي للجميع أنا مبسوطة من رد نوال حبيبتي لأني هي بتعرف أنا شو بداخلي.. الله يسهل على الجميع".

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واختتمت حديثها:"أنا بدي أعيش لفني وجمهوري ومش عايزة أدخل في مهاترات مع أي حد، رجاء هادا الموضوع بدي أقفلوا نهائيا وما حدا يتدخل.. وأنا أخدت قرار إني أصاحب بس الناس اللي بتحبني وما فيها حقد عليا".

وسبق وأن صرّحت الفنانة نوال الكويتية، بأنّها تعتبر النجمة السورية أصالة نصري والنجمة الإماراتية أحلام من صديقاتها المقرّبات، موضحةً أنّ خلافاتهما أمر شخصيّ رافضةً التوسّط للصّلح بينهما بعد الأزمة التي وقعت قبل شهور.

وأكّدت نوال الكويتية في تصريحات تلفزيونيّة، أنّ بين أحلام وأصالة خلاف بسيط وسيزول قريبًا، مبينةً أنّها على اتّصال دائم بين الثنائيّ، وكثيرًا ما تتحدّثان معها عبر الرسائل الخاصّة بعيدًا عن ما يعرفه الجمهور عبر السوشيال ميديا.

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وبدأت الخلافات مؤخرًا بين أحلام وأصالة تزامنًا مع الأزمة الصحية التي تعرّضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قامت أحلام بعمل بلوك لأصالة عبر تويتر، وبعدها بدأت الخلافات تتصاعد على المنابر الإعلاميّة.

ويأتي ذلك بعد مرور حوالي شهرين فقط على قيام الفنانة الإماراتية أحلام، بإنهاء خلافاتها مع المطربة السورية أصالة نصري، إذ هنّأتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الـ 15 من مايو الماضي، كما طلبت منها أن تُسامحها.

وطالب محبّو النجمتين أحلام وأصالة نصري من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السّعوديّة تركي آل الشيخ، والمشاهير الحاضرين في منتدى صناعة الترفيه بالمملكة أنْ تكون هناك مبادرة لمصالحة النجمتين في المنتدى الذي حضرته النجمتان الإماراتيّة والسّوريّة.

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