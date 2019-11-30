شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق تصوير مسلسل "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسنى فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فجر اليوم السبت تصوير أول مشاهد مسلسل "ختم النمر" الذى يلعب بطولته النجم أحمد صلاح حسنى، من إنتاج سينرجى، حيث تجمع المشاهد الأولى بين حسنى وعفاف شعيب واسلام جمال فى الديكور الأول للعمل ، وذلك بمدينة 6 أكتوبر .
وتجرى حالياً شركة "سينرجى" ابرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كل من الفنانة عفاف شعيب، وجميل برسوم، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ومجموعة من الشباب، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى يناير المقبل .
مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لأحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة الفترة المضاية ، أخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة ختم النمر عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.
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