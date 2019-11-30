شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو عبد الجليل على كرسى متحرك بعد إصابته بشلل فى" رحيل زهرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده فى مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان"، فى الديكور الخاص به، وننشر صورة له وهو على كرسي متحرك، فيبدو أنه يظهر خلال الأحداث مصابا بشلل فى قدميه حيث يجسد دور صعيدى فى العمل.

مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

يشار إلى أن عمرو عبد الجليل يشارك فى دراما رمضان بمسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف، للمخرج ياسر سامى ويجسد دور مهم ومحوري خلال الأحداث أمام يوسف الشريف، وتدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.