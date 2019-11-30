20 فكرة ساخرة.. هكذا تفاعل جمهور هنيدي مع صورته في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تفاعل متابعو الفنان محمد هنيدي، مع صورته في الطفولة، والذي كشف عنها عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يمسك بعلبة سجائر.
وقام جمهور هنيدي بتغيير ملامح الصورة بناءً على طلب من هنيدي، الذي كتب عبر حسابه: "يا ريت يا جماعة اللي يقدر يشيل السجائر اللي في إيدي ويحط حاجة مش مضرة، يبعتلي".
ونرصد لكم في هذا التقرير 20 صورة من إبداعات جمهور هنيدي.
يذكر أن آخر أعمال النجم محمد هنيدي، مسرحية "3 أيام في الساحل"، التي عرضها الذهر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.
والمسرحية بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد محمود، ندى موسى، مها أبو عوف، أحمد فتحي، ومن إخراج مجدي الهواري.
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