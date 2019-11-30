تراند اليوم : نقل بطلة الفيديوهات الإباحية إلى المستشفى .. ووضعهها على جهاز التنفس الصناعي...

نُقلت بطلت مقاطع الفيديو الإباحية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف إلى المستشفى.

وفي أثناء ذهاب شيما الحاج إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، تعرضت إلى ضيق في التنفس وركنت سيارتها.

وتلاحظ للمارة وجود امرأة في سيارة تبدو عليها علامات التوعك الصحي ، فبادروا إلى إنقاذها وتبين أنها الفنانة شيما الحاج.

تم نقل شيما الحاج إلى المستشفى و وضعها على جهاز التنفس الصناعي ، إلى أن تحسنت صحتها وسمح لها الأطباء بالعودة لمنزلها.

