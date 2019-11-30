تراند اليوم : الكشف عن مرض الفنان محمد فؤاد الذي وصفته وسائل الإعلام المصرية بـ"الخطير"

كشف مقربون من الفنان المصري محمد فؤاد طبيعة المرض الذي أصابه بعد نقله إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات وسط وصف وسائل الإعلام المصرية لحالته بـ"الخطيرة".

وقال مصدر مقرب من الفنان محمد فؤاد إنه تعرض لحالة شديدة من الإجهاد خلال الفترة الماضية ، ما تسبب في ارتفاع ضغط الدم الخاص به لمستويات قياسية .

وأضاف: فجر أمس الجمعة فوجئنا به يسقط على الأرض وتبين أنه تعرض لحالة إغماء مما استدعى نقله للمستشفى لمعرفة ما يعانيه.

وتابع: تبين أنه يعاني من مشاكل في ضغط الدم .





و أفادت وسائل إعلام مصرية، أن الفنان المصري محمد فؤاد تعرض خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية، نُقل على إثرها إلى قسم الطوارئ بمستشفى "دار الحكمة"، ثم نُقل بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

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ووصفت وسائل الإعلام أزمته الصحية بالخطيرة، ولم تكشف التقارير الطبية عن سبب الأزمة التي تعرض لها حتى الآن.

وأكدت مصادر مقربة من المطرب محمد فؤاد، أنه يخضع لعدد كم الفحوصات والتحاليل الطبية، حاليًا، وذلك من أجل كشف تفاصيل الأزمة التي مر بها.









