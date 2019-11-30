محمد فؤاد يتعرّض لوعكة صحية خطيرة

محمد فؤاد يتعرض لوعكة صحية خطيرة

السبت 30 نوفمبر 2019

تعرَّض المطرب المصري محمد فؤاد لوعكة صحيّة خطيرة دخل على أثرها غرفة العناية الفائقة بأحد المستشفيات الخاصة بوسط العاصمة القاهرة.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ فؤاد (57 عاماً) يخضع حالياً إلى فحوصات وتحاليل لمعرفة تفاصيل الأزمة التي يمر بها.

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وينتظر الفنان محمد فؤاد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "الضاهر"، السبت، على شاشة قناة "الحياة" المصرية.

وكانت أغنية "استحمليني" من ألبومه الجديد "سلام"، الذي يضم 12 أغنية، سُرِّبت مؤخراً وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أصاب فؤاد بحزن شديد.

محمد فؤاد من مواليد 20 ديسمبر/كانون الأول 1961 واكتشفه الفنان الراحل عزت أبوعوف عام 1982 وجمع بين الغناء والتمثيل؛ إذ يضم أرشيفه الفني 19 ألبوماً غنائياً و8 أفلام سينمائية أبرزها "إسماعيلية رايح جاي" مع محمد هنيدي وخالد النبوي.