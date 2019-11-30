فساتين في سباق الجمال بمهرجان القاهرة السينمائي

السبت 30 نوفمبر 2019

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين (20- 29 نوفمبر/تشرين الثاني)، مساء الجمعة، إطلالات مميزة لنجمات الفن في مصر والوطن العربي.



ولفتت فساتين بعض الفنانات الأنظار على السجادة الحمراء في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، من بينهن الأمريكية ناتالي إيمانويل، وليلى علوي، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وبسمة، وحلا شيحا، ومادلين طبر، ولقاء الخميسي، وشيرين رضا، والإعلامية بوسي شلبي.

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كما شهد حفل الختام ظهورا خاصا للممثلة الأمريكية ناتالي إيمانويل بطلة مسلسل "صراع العروش" (Game Of Thrones)، والتي حضرت رفقة الممثل المصري محمد كريم.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلماً من 63 دولة، من بينها 35 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلماً في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عددا كبيرا من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

والحفل الذي يقام في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.