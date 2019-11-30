شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CBS تلغى مسلسل "Strange Angel" بعد موسمين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة CBS إلغاءها مسلسل " Strange Angel"، وذلك بعد موسمين من عرضه، وكان قد طرح الموسم الثانى من العمل في 13 يونيو الماضى، ويعد هذا هو الإلغاء الثانى للسلسلة، حيث تم إلغاؤها لأول مرة بعد الموسم الأول أيضا.

مسلسل Strange Angel عبارة عن دراما تاريخية مستوحاة من القصة الحقيقية لأحد العاملين فى عالم العلوم والخيال العلمي والغيب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

يشمل فريق التمثيل جاك رينور، روبرت فريند، بيلا هيثكوت، بيتر مارك كيندال، مايكل جاستون، جريج وايز، رايد سيربيديجا، زاك بيرلمان، وكين تشن.

تم عرض سلسلة Strange Activity لأول مرة في يونيو 2018، وتضمن الموسم الأول عرض 10 حلقات، وطرح الموسم الثاني لأول مرة في يونيو من هذا العام واستمر لمدة سبع حلقات فقط.

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كما يستعد متابعو سلسلتى الأكشن والجريمة Hawaii Five-O و Magnum PI، اللذان يعرضان على شبكة CBS، لحلقة مفاجاة، حيث يتصادم العالمين من Five-0 معMagnum وطاقمه أثناء العمل على القضية، وستعرض الحلقة الجديد في 3 يناير من العام المقبل.

وذلك بسبب أن كلا المسلسلين تدور أحداثهما في هاواي، تم التخطيط لحلقة صدامية بين الفريقين، منذ فترة ليست بـ قصيرة، لكن ذلك لم يحدث خلال الموسم الأول من إعادة إنتاج Magnum PI، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".