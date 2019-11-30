شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مدحت الكاشف عميد معهد الفنون المسرحية من جامعة أم القرى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية الفنان الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية وذلك بعد انتهائه من المشاركة في دورتين في المسرح، إحداهما في التمثيل والأخرى في الاخراج المسرحي لشباب مكة المكرمة .

وقال الكاشف لليوم السابع : سعدت جدا بتلك المشاركة واشكر من كرمني وسعادتي أكثر بالشباب الواعد ببذور حركة مسرحية قادمة بقوة في ظل التطور والتغير الذي يحدث في المملكة العربية السعودية وفخر لى أن أشارك في هذا التغيير نحو مسرح أفضل ونحو مجتمع أفضل.

يذكر أن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز قدمت أمسية فنية بعنوان " المسرح وأثره علي المجتمع " بمشاركة الدكتور مدحت الكاشف والدكتور صبحي السيد والدكتورة عبير فوزي وأدارت الحوار الإعلامية السعودية سهي الوعل .

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