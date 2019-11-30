خالد تاج الدين معلقًا على فيديو حماقي في الكورال: "اللي عايز يوصل لازم يتعب وميتكسفش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الشاعر خالد تاج الدين على الفيديو المتداول للفنان محمد حماقي قبل الشهرة، وهو يغني بالكورال في حفل للفنان مصطفى قمر.

ونشر تاج الدين صورة تجمعه بحماقي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " فيه فيديو منتشر على سوشيال ميديا للفنان محمد حماقي وهو كورال، على فكره حماقي نفسه بيفتخر بالفترة دي من حياته لأنه بيبين لك إن اللي عايز يوصل لازم يتعب في حياته وما يتكسفش من مرحلة تعبه دي لا لازم يفتخر بيها ويأكدها ويكون قدوة لكل واحد عايز يقرب بس من نجومية محمد حماقي".

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وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للفنان محمد حماقي، اثناء مشاركته في كورال فقة الفنان مصطفى قمر.

ظهر المطرب مصطفى قمر، خلال أدائه أغنية "آه يا واد يا إسكندرانى"، بينما التقطت الكاميرا الفنان محمد حماقى فى الكورال.

وأحيا حماقي الخميس الماضي حفلا غنائيا في ساحات كايرو فيستيفال سيتي، احتفالا بمرور 6 سنوات على إنشاء المول.