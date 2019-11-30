بالصور| ريهام أيمن بـ"الضفائر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ريهام في الصور بإطلالة كاجوال، وبتسريحة شعر "ضفائر". وتزوجت ريهام الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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