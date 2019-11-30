صور.. محمد منير يتألق في حفل نادي هليوبوليس

أحيا النجم الكبير محمد منير حفلًا غنائيًا ضخمًا، حيث شهد نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، حضور مئات الألاف.

وتألق النجم محمد منير خلال الحفل، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وبدأ منير حفله بأغنية هيلا هيلا، ليواصل بعدها في تقديم باقة

من ألمع أغانيه الشهيرة، مما أشعلت حماس الجمهور، ومن بينها: يا ليلة عودي تاني، أهل أول، برة الشبابيك، الجيرة والشعرة، الليلة يا مسرة، الكون كله بيدور، غريبة، هيه هي، أشكي لمين، والتي أختتم بها الحفل.

كما كرم رئيس نادي هليوبوليس النجم الكبير محمد منير، وشكره على هذا الحفل الأكثر من رائع.

يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح العديد من أغاني ألبومه الجديد وطن، والمقرر طرحه قريبًا، ومن بينهم: أبعد عينيك عني، لو باقي في عمري، طاق طاقية، روح، مهموم.

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