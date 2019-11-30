مقتل شخصين طعنا في هجوم “إرهابي” بوسط العاصمة البريطانية

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 05:51 صباحاً - تل شخصان وأصيب ثلاثة على الأقل في حادث طعن “إرهابي” منطقة لندن بريدج، وسط لندن.

وقتلت الشرطة المشتبه به في مكان الحادث. وقالت مصادر لبي بي سي إنه كان سجينا سابقا.

وقالت الشرطة إنها تعاملت مع الحادث على أنه عمل إرهابي. وأضافت أن المشتبه به كان يرتدي حزاما متفجرا مزيفا.

وأظهرت صور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المارة في المنطقة يمسكون برجل، وبعدها وصل رجل شرطة وطلب من الناس أن يبتعدوا ثم أطلق النار على الرجل.

وقال مسؤول بالحكومة البريطانية لبي بي سي إن اثنين من المارة لقيا مصرعيهما، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.