كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 05:51 صباحاً - تل شخصان وأصيب ثلاثة على الأقل في حادث طعن “إرهابي” منطقة لندن بريدج، وسط لندن.
وقتلت الشرطة المشتبه به في مكان الحادث. وقالت مصادر لبي بي سي إنه كان سجينا سابقا.
وقالت الشرطة إنها تعاملت مع الحادث على أنه عمل إرهابي. وأضافت أن المشتبه به كان يرتدي حزاما متفجرا مزيفا.
وأظهرت صور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المارة في المنطقة يمسكون برجل، وبعدها وصل رجل شرطة وطلب من الناس أن يبتعدوا ثم أطلق النار على الرجل.
وقال مسؤول بالحكومة البريطانية لبي بي سي إن اثنين من المارة لقيا مصرعيهما، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين طعنا في هجوم “إرهابي” بوسط العاصمة البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.