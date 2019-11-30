رويدا عطية تطلب الدعاء لشفاء ابنها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أقلقت الفنانة السورية رويدا عطية متابعيها على صحة ابنها زين بتغريداتٍ متتالية طلبت فيها الدعاء له بالشفاء. حيث كتبت: "يا شافي يا معافي استودعتك ابني وانت لا تضيع عندك الودائع يارب ارحم ضعف قوتي وقله حيلتي يارب العالمين،اللهم احفظه وارعاه يارب العرش العظيم".

وكانت عطية قد طلبت الدعاء لابنها في الليلة السابقة، ثم غرّدت مجدداً بعد حوالي 24 ساعة شاكرة الناس على دعائهم ومحبتهم وأكدت على اسنقرار وضعه الصحي ووجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة. وفيما شكرت الله على اختيارها ليمتحن عمق إيمانها وصبرها، قالت: "يا رب بطلب منك ترعاه وتحميه وتخليلي اياه".

الجدير ذكره أن طفلها زين قد تعرّض لوعكةٍ صحية بعيد وصولها إلى ألمانيا في زيارة لعائلتها. حيث دخل المستشفى ليتلقى العلاج المناسب.

وعلى ما يبدو، فإن صحته تسير بتحسن. وهو ما ظهر في ردودها على التعليقات التي ثمنت فيها الدعاء من شكران مرتجى، وأكدت لنسرين شوراني أنه بحالٍ أفضل وأنها ستسهر عليه حتى يعود لحالته الطبيعية واصفة الأمر بالكابوس الذي مرّ عليها.

