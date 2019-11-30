شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Oxygen تبدأ عرض مسلسل An Unexpected Killer فى 5 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Oxygen عن موعد العرض الأول مسلسلهم التلفزيوني الجديد، An Unexpected Killer، الذى سيبدأ طرح أولى حلقاته في 5 ديسمبر من الشهر المقبل.

مسلسل مراكز الجريمة الحقيقية الجديد يدور حول أخذ نظرة عميقة على التحقيقات في جرائم القتل من خلال إجراء مقابلات جذابة مع المشتبه بهم المحتملين، وفحوصات متعمقة في مسرح الجريمة وإعادة سنها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

كما أعلنت شبكة Oxygen عن عودة الموسم الثالث من مسلسل Criminal Confessions، ومن المقررأن يبدأ العرض في 7 ديسمبر المقبل.

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تدورأحداث المسلسل حول كيفية تحقيق العدالة مع إبراز دور المحققين الذين يسعون دائما إلى الوصول إلى تحقيق العدالة من خلال تعامل الشرطة مع المجرمين، المسلسل ضمن سلسلة الجريمة الغامضة من إنتاج المنتج ديك وولف.

المسلسل من بطولة تايلرهايس، نوح ستاجز، كاهلو دي جيسوس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

كما عرضت شبكة Oxygen مسلسلها التلفزيوني Smiley Face Killers: The Hunt for Justice، في 19 يناير الماضى.

ويدور مسلسل Smiley Face Killers حول "مخالب جرائم الجريمة الحقيقية" في أعقاب تحقيق خاص نشّط يتزعمه المحقق المتقاعد من شرطة نيويورك كيفن جانون وفريق المحققين المخضرم أثناء عملهم مع عائلات الضحايا وخبراء الطب الشرعي من أجل إجراء مزيد من التحقيق والتساؤل حول أسوأ سلسلة من عمليات الغرق الغامضة وغير المقصودة في البلاد ليست الحوادث ، ولكن القتل، ويمكن ربطها جميعًا بنظرية أكبر عن The Smiley Face Killers "، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".