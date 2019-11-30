روبى تتألق فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى "الـ After Party"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة روبي، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41، الذى اختتمت فعالياته منذ قليل بدار الأوبر المصرية.
وظهرت روبي فى مقاطع فيديو وهى تقوم بالرقص على أغنيتها الشهيرة "طب ليه بيداري كده"، وهى ترتدي فستان أسود اللون قصير ومطرز بالمشغولات الذهبية من القماش، أعلى منصة الاستقبال فى مدخل المهرجان.
ولقيت النجمة ترحابا كبيرا من قبل الحاضرين الذين حرصوا على الالتفاف حولها والتصفيق بشدة لها أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة.
فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.
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