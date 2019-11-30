شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دينا ترقص ومصطفى درويش يغنى فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت الراقصة الاستعراضية دينا، الأجواء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41، والتى انتهت فعالياته منذ قليل فى دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الوسط الفني.

وأحيت دينا حفلة الـ After Party في ختام المهرجان على أغنية "عايم في بحر الغدر" بفستان يحتوي على العديد من الخصلات الذهبية، وسط ترحاب وتصفيق كبير من قبل الحاضرين.

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كما شارك المطرب مصطفي درويش، في حفل الختام الذب أقيمت بمدخل الأوبر المصرية، وقام بغناء أغنيته الأخيرة "ملطشة القلوب".

فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.