شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صابرين فى قصر السينما 22 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الأحد 22 ديسمبر، الفنانة صابرين، ضمن برنامج "نجم وندوة" ويعقب ذلك تكريمها، وتصدر اسم الفنانة "صابرين" مؤخرا قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد نشرها صورها بدون غطاء للرأس.

وأثارت صابرين حالة من الجدل، بعد تخليها عن الحجاب، وانقسمت التعليقات على موقع "تويتر"، بين فريقين أحدهم يدعمها بأن ذلك حرية شخصية والآخر ينتقدها بعد هذا القرار.

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وظهرت الفنانة صابرين في إطلالة جديدة بعد تخليها عن "التربون" التى كان يعتبرها الجميع بديلاً للحجاب، وظهرت بشعر أصفر اللون، وذلك من خلال صورتين نشرتهما على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام".

وكانت صابرين ارتدت الحجاب بالفعل منذ فترة طويلة ولكنها تخلت عنه تدريجيًا، فارتدت بعده الطرحة الأسبانش، لتستقر مؤخرًا على ارتداء "التربون"، لتقرر أخيرًا التخلى عنه تمامًا والظهور بشعرها مرة أخرى كما كانت فى بدايتها الفنية.