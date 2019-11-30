فيديو| "ابن الوز عوام".. ابنة ابراهيم يسري تغني "دول عايروني"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لهنا يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري.

وظهرت هنا في الفيديو وهي تغني :دول عايروني وقالولي يا أسمر اللون يا لالالي".

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وعلقت نهال عنبر على الفيديو: "هنا إبراهيم يسري ابنه الفنان إبراهيم يسري الله يرحمه بنتي وحبيبتي وبنت حبيبة قلبي مها، حقيقي ابن الوز عوام".

يذكر أن الفنان محمد يسري، شقيق هنا، سبقها في العمل الفني،وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منها أبواب الشك، السرايا، بين عالمين، سيرة حب، الداعية، وغيرها.

ورحل الفنان إبراهيم يسري عن عالمنا في عام 2015