يستعد باند فيروس لإحياء حفل روك ضخم، يوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر المقبل، على مسرح قاعة النهر، في ساقية الصاوي، الزمالك. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، بسعر تذكرة 77 جنيهًا. يشار إلى أن باند فيروس أحيا منذ قليل حفلًا، غنائيًا ضخمًا في درب 1718، حيث شهد الحفل حضور ضخم من الجمهور، وخاصة محبين الروك وباند ميتاليكا. Advertisements وتفاعل الجمهمور مع أغاني باند فيروس، حيث قدم الباند العديد من أغانيه الشهيرة والمتميزة، بالإضافة إلى أغاني الباند العالمي ميتاليكا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيروس يحيي حفل روك في ساقية الصاوي بهذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.