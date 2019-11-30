بصورة نادرة مع عمرو دياب .. تامر حسين يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده

هنأ الشاعر تامر حسين النجم حميد الشاعري بعيد ميلاده الـ 58، حيث نشر صورة نادرة تجمعه به وبالنجم عمرو دياب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حسين والشاعري وعمرو دياب داخل الاستديو، وعلق عليها تامر حسين قائلًا: بحب الصورة دى جداً وبأعتز بيها.. كل سنة وأنت طيب ياكابو وعقبال مليون سنة نجاح وستر.

يشار إلى الشاعر تامر حسين تعاون مع النجم عمرو دياب في العديد من الأغاني ومن بينهم: يوم تلات، وياه، قلبي أتمناه، حبايب أيه، والعديد من الأغاني

الشهيرة والمتميزة.

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يذكر أن النجم حميد الشاعري قدم العديد من الأغاني المتميزة، والتي حققت نجاحًا مذهلًا، ومن بين تلك الأغاني: أنا مهما كبرت صغير، عيني، غزالي، خدني بين أيديك، أجمل من كل البشر، روح السمارة، ويلي، أضحك أنت، شد الفيشة، بالإضافة إلى العديد من الأغاني والكليبات، والتي حققت نجاحات مذهلة على مدار مشواره الفني.