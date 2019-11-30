شاهد.. محمد هنيدي يسخر من ظهوره في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

سخر النجم محمد هنيدي من ظهروه بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41، والمقامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث نشر صورة كاريكاتير، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هنيدي من خلالها ببدلة فيلمه القديم صعيدي بالجامعة الأمريكية، وعلق عليها قائلًا: إطلالة مهرجان القاهرة السينمائي.

يشار إلى أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي اختتمت فعالياتها منذ قليل، شهدت عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63

دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى.

Advertisements

يذكر أن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة كل من محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، طارق لطفي، هاني رمزي، غادة عادل، سهام جلال، مستورة، هشام المليجي، فتحي عبد الوهاب، أميرة فتحي، محمد يوسف، هانم محمد، محمود عبد الغفار،

حسين أبو حجاج، شريف حمدي، حمدي السخاوي، أحمد منير، طارق عبد العزيز، ستونة، وفاء السيد، حسان العربي، حسن عبد الفتاح.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية خلف الدهشوري، وهو طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم يسافر ويقيم هناك مع أثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته عبلة، التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه سيادة، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور، وتتداول الأحداث، وذلك في إطار كوميدي إجتماعي.