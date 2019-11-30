صور.. تكريم الفائزين في حفل ختام القاهرة السينمائي بحضور إيناس عبد الدايم

حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حفل توزيع الجوائز وتكريم صناع الأفلام التي فازت في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41، والمقامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حصد جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان: فيلم بيك نعيش للمخرج مهدي برصاوي، كما منحت لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة تنويه خاص لفيلم فخ للمخرجة ندى رياض من مصر، أما فيلم تماس للمخرج سمير سرياني من لبنان.

ومنحت لجة التحكيم جائزتها أيضًا لفيلم سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري للمخرج جابرييل أبرانتيس، وفاز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير أمبيانس للمخرج وسام الجعفري من فلسطين، وحصد جائزة فتحي فرج فيلم اعتقال للمخرج أندريه كون من رومانيا وذهبت جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم أرض الرماد، وهو

للمخرجة صوفيا كيروس أوبيدا.

وحصد جائزة أحسن فيلم غير روائي بمسابقة آفاق السينما العربية فيلم بيروت المحطة الأخيرة، للمخرجة إيلي كمال، وأحسن أداء تمثيلي للممثل علي ثامر عن فيلم شارع حيفا، للمخرج مهند حيال من العراق، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، والتي تنسب للمخرج صلاح أبو سيف فيلم بيك نعيش، للمخرج مهدي برصاوي، وجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم ذهبت إلى فيلم شارع حيفا، للمخرج مهند حيال من العراق، أما جائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار كانت من نصيب فيلم بيك نعيش، للمخرج مهدي برصاوي.



وفاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية، والتي تسمى فيبريسي

لفيلم أبناء الدنمارك، للمخرج علاوي سليم من الدنمارك، وجائزة يوسف شريف رزق الله، وقدرها 20 ألف دولار لفيلم احكيلي، للمخرج ماريان خوري من مصر، وجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني: فيلم مينداناو، للمخرج بريانتي ميندوزا من الفلبين، وجائزة أحسن ممثلة للفنانة جودي إن سانتوس عن فيلم مينداناو، للمخرج بريانتي ميندوزا من الفلبين، وجائزة أحسن ممثل للفنان خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم أنا لم أعد هنا، للمخرج فرناندو فرياس من المكسيك، والولايات المتحدة.

وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لفيلم بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار، أما جائزة الهرم البرونزي مناصفة ذهبت لفيلم نوع خاص من الهدوء للمخرج ميكال هوجينور، وكانت من نصيب أيضًا فيلم الحائط الرابع، للمخرج جانج تشونج.



وحصد جائزة الهرم الفضي بالمسابقة الدولية فيلم شبح مدار، للمخرج باس ديفوس من بلجيكا، وفاز بجائزة الهرم الذهبي فيلم أنا لم أعد هنا للمخرج فرناندو فرياس من المكسيك، والولايات المتحدة.

Advertisements