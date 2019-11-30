شاهد.. دينا تشعل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بوصلة رقص

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 03:54 صباحاً - أشعلت الراقصة الاستعراضية دينا، الأجواء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41، والتى انتهت فعالياته منذ قليل فى دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الوسط الفني.

وأحيت دينا حفلة الـ After Party في ختام المهرجان على أغنية “عايم في بحر الغدر” بفستان يحتوي على العديد من الخصلات الذهبية، وسط ترحاب وتصفيق كبير من قبل الحاضرين.

كما شاركت الفنانة روبي، في حفل الختام الذب أقيمت بمدخل الأوبر المصرية، وقامت بغناء أغنيتها “بداري”.