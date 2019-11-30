كيم كاردشيان تحتفل مع عائلتها بعيد الشكر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان بعيد الشكر، مع عائلتها ووالدتها على قمة جبل فى ولاية وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها نشرت كريس جينر، والدة العارضة العالمية فيديو يظهر وصول العائلة إلى قمة أحد الجبال فى الولاية الصغيرة التى تشتهر بوجود الجبال العالية بها، معلقة عليه: شكرا ابنى كانى ويست أخذي إلى قمة الجبل فى وايمنج.

كما نشرت كيم كاردشيان عبر حسابها صورتين مع أبنائها الثلاثة، معلقة : شاكرة جدا لجميع أطفالى.

وعلى جانب أخر، اثارت أحدث إطلالة لنجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، فضول معجبيها، بعد نشرها صورًا لها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

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النجمة العالمية ظهرت، خلال الصور وهي ترتدي للعديد من المجوهرات، ومنها خاتم خطوبتها الثمين، الذي سرق منها خلال حادث السطو الذي تعرضت له في العاصمة الفرنسية باريس قبل 3 سنوات، خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة هناك.

ومن المثير للدهشة أن الصور جعلت العديد من الجمهور يتسائلون عما إذا كانت نجحت في استعادة الخاتم أم لا؟.

كيم كاردشيان، خرجت لتوضح أن ما ارتدته في جلسة التصوير، هو نسحة مقلدة من خاتم خطوبتها المسروق، بحسب تصريحاتها لموقع “إنترتينمنت ويكلي”.

وأشارت العارضة العالمية إلى أن مصممة المجوهرات الشهيرة، لورين شوارتز، هي التي صممت نسخة خاتم خطوبتها.

وأضافت أن كل المجوهرات التي أطلت بها في جلسة التصوير مستعارة من لورين شوارتز، والتي أعادتها لها بعد انتهاء جلسة التصوير.