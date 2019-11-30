شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل على ربيع ومصطفى خاطر حلقات متصلة منفصلة رمضان المقبل.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المؤلفان فاروق هاشم ومصطفى عمر، للبدء فى كتابة حلقات مسلسل "وصل أمانة" - اسم مؤقت - للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهى الثنائى من كتابة معالجة درامية للعمل وتم اختيار تقديمه على حلقات منفصلة متصلة.

وتعاون مصطفى خاطر مع فاروق هاشم ومصطفى عمر فى مسلسل "ربع رومى" من إخراج معتز التونى، وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاض به خاطر أولى بطولاته المطلقة فى الدراما.

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فاروق هاشم ومصطفى عمر

وقدم مصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك فى بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس لمياء كرم وضيوف الشرف أحمد فهمى وجيهان خليل ومحمد على رزق.

أما على ربيع فقدم فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.