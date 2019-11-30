إطلالة رانيا يوسف تخالف التوقعات في ختام مهرجان القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية رانيا يوسف أن تكسر عادتها في ارتداء الملابس الجريئة، واختارت لها طلة محتشمة في حفل ختام مهرجان القاهرة في دورته الـ 41.

رانيا اختارت لها فستان فضي لامع بأكمام يغطي جسدها بالكامل، ولكنه اتسم بنعومته ورقته، وبدت رانيا فيه كالأميرات.

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الفنانة المصرية علقت على سبب اختيارها هذا الفستان المحتشم وقالت: «قلت يبقا تغيير.. الفستان من تصميم يوسف الجسمي.. عجبني وحسيته لايق عليا وعلى جسمي، عجبني التصميم لأنه جديد عليا واللون لأن ابتديت بالأسود في الافتتاح فقولت افتح اللون في الختام».

وكانت رانيا يوسف قد أثارت الجدل بعدما ظهرت في حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان باختيارها فستان أسود عاري الظهر.

الفنانة المصرية اعتادت مؤخرا على اختيار إطلالات موضع جدل، وخاصة بعدما ظهرت في مهرجان القاهرة العام الماضي بفستان فاضح عرضها للمساءلة القانونية.

حفل الختام شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم شيرين رضا، وإيمان العاصي، والمخرج ابو بكر شوقي، وأحمد داش، وبسمة وحنان مطاوع وزوجها، وعبير صبري وزوجها، ونهى عادل، ومريم حسن، وفراس سعيد، وإنجي وجدان، وغادة إبراهيم، وإنجي المقدم.