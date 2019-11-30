أديل تعود لتويتر بعد غياب عام

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت النجمة الكبيرة أديل أول تغريدة لها منذ بداية عام 2019 الجاري، وذلك بعد تغيبها عن التغريد عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، منذ 12 ديسمبر 2018.
وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن الملايين من متابعي أديل أسدتهم هذه التغريدة النادرة، غير أن محتواها لم يكن كما يتمنى الملايين من عشاق أديل، فلم تكن هذه التغريدة بهدف إعلانها عن عمل موسيقي جديد.
وجاء ضمن تغريدة أديل، تشجيعا لمتابعيها من البريطانيين للمشاركة في الانتخابات العامة التي ستقام في يوم 12 ديسمبر 2019.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، كانت النجمة أديل حديث المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فاجأت محبيها، بفقدانها للكثير من وزنها في أحدث ظهور لها خلال مشاركتها بحفل عيد ميلاد المغني دريك بهوليوود، مؤخرا.
وقالت جريدة الديلي ميل البريطانية أن اللقطات المثيرة للجدل التي أنتشرت لأديل بعد خسارتها للوزن، ظهرت بها وكأنها إنسانة جديدة يتعرف عليها الجمهور للمرة الأولى، بعد تخلصها من الكثير من وزنها واكتسابها لنحافة ملحوظة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن أديل في ظهورها بحفل عيد ميلاد دريك، كانت بإطلالة سوداء أنيقة من تصميمات ماركة Etro.
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