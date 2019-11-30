بيونسيه تعلن عن خط أزياء جديد للكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه عن طرحها لمجموعة من الملابس التي تحمل صورتها وتوقيعها، والمخصصة لأن تقدم كهدايا في موسم أعياد الكريسماس وعيد الشكر.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت، مجموعة من اللقطات لهذه الملابس نقلا عن الصفحة الرسمية لبيونسيه، وكان من ضمنها مجموعة من المقصات الشتوية، تحمل صورة بيونسيه في بدلة ماما نويل مثيرة، بالإضافة لبعض الاكسسوارات التي تحمل صورة بيونسيه، مخصصة لان تعلق على شجرة الكريسماس.

وكان أحدث ظهور للنجمة بيونسيه، خلال الحفل الذي ينظمه زوجها مطرب الراب العالمي جاي زي، زوج النجمة بيونسيه سنويًا، وهو حفل خيري باسم Sean Carter Foundation، يجمع من خلاله تبرعات للطلبة الغير قادرين على تكاليف دراستهم بالجامعات.

ومن جانبها قالت جريدة الديلي ميل أن بيونسيه شاركت بالحفل، بإطلالة فضية أنيقة مستوحاة من حقبة السيتينيا، والذي احتضنته قاعة Seminole Hard Rock Hotel & Casino.