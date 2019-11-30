بعد جراحة دقيقة في الوجه.. تفاصيل الحالة الصحية لنيللي كريم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم حالة من القلق بين جمهورها بعدما نشرت صور لها من داخل المستشفى، وكشفت عن إجرائها لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نيللي قالت في تصريحات صحفية انها منذ 12 يوم أجرت عملية جراحية دقيقة في الوجه، حيث قام الأطباء باستئصال ورم، تبين أنه حميد، ولكن العملية كانت صعبة.

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الفنانة المصرية أكدت أن الخطر زال، وأنها أصبحت بأتم صحة، وأشارت إلى أن الورم لم يكن في المخ، ولكنه كان قريب من عصب الوجه.

وكانت الفنانة نيللي كريم قد شاركت جمهورها في صور لها من داخل مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت الشكر لفريق الأطباء القائم على معالجتها، واكدت أنهم أنقذوا حياتها.

على جانب آخر، تعاقدت الفنانة نيللي كريم على مسلسل لرمضان 2020 يحمل اسم “النصابين” يشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين.

يُذكر أن آخر أعمال نيللي كريم الدرامية كان مسلسل «اختفاء»، والذي تم عرضه منذ عامين، وشارك ببطولته هشام سليم، بسمة، ومحمد ممدوح.