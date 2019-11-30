محمد حماقي يشعل أضخم حفلات كايرو فيستيفال سيتي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد حماقي واحدة من أضخم حفلات كايرو فيستيفال سيتي، حيث شهدت كبري ساحات المول حشودا جماهيرية غير مسبقة منذ إنشائه.

حماقي حضر بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وصعد علي خشبة المسرح مرددا لأغنية “نفسي ابقي جنبه”، وسط أمواج من هتافات وصيحات الإعجاب.

ومن جانبه حرص حماقي علي شكر الجمهور علي حفاوة استقباله، مؤكدا علي عمل حفل يليق بهم، كما أشار إلى وجود عدد من المفاجآت وضيوف الشرف.

وقدم حماقي أغاني “أجمل يوم”، “يزلزل”، “قدام الناس”، “جري ايه”، و”أحلي حاجة فيكي”، التي قدمها منذ قرابة ١٤ عاما ولازالت أحد أهم الأغاني المطلوبة في معظم المناسبات.

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وشهدت أغنية “رسمك في خيالي” التي قدمها للمرة الأولي علي البيانو، صعود شاب يدعي عمار بصحبة فتاة علي خشبة المسرح، وقام بخطبتها خلال الأغنية أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة لحماقي الذي حرص علي تهنئتهما، وقال له الشاب إنه لم يجد أفضل من هذه المناسبة والأغنية لتقديم خاتم الخطوبة لها.

كما صعد علي خشبة المسرح الملحن تامر علي، الذي تعاون مع حماقي في أغاني حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، منها: “اول ليلة” و”افتكرت” و”مابلاش” وقدماها معا علي الجيتار.

وواصل حماقي حفله بأغاني “ليه بيلموني” ،”من قلبي بغني” ،”من البداية” “قادرين نعلمها” وواحدة واحدة” و”عمره ما يغيب” التي قدمها بناء على رغبة شقيقه طارق، بالإضافة إلى “أم الدنيا” التي حرص خلالها علي تحية المنتخب المصري، واختتم بأغنية “قادرين نعماها” التي اهدها لكل الطاقات التي تساهم في بناء مصر.

وحرص محمد حماقي علي شكر القائمين علي الحفل وصديقه مصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري .