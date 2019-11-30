حميد الشاعري يحيي حفل ختام جائزة القاهرة للتصميم بحضور أحمد حلمي وأمينة خليل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

اختتمت فعاليات جائزة القاهرة للتصميم ​Cairo Design Award​، التي اقيمت على مدى ثلاثة أيام في أحد الفنادق وذلك بمشاركة عدد من المصممين، والمعماريين والفنانين الذين عرضوا مجموعة من أفضل أعمالهم.

وأحيا الفنان الليبي حميد الشاعري الحفل،حيث قديم العديد من الأغاني المتنوعة، وشاركه الفنان هشام عباس غناء أغنية “عيني”، وذلك بحضور العديد من نجوم الفن، منهم الفنانة ​إلهام شاهين​، والفنان ​أحمد حلمي​، والفنانة ​أروى جودة،​ و​الفنانة أمينة خليل​.

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وعبر الفنان أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بالتواجد وسط مهندسي الديكور، وكشف أنه كان يتمنى أن يكون مهندس ديكور، حتى ان بطاقته الشخصية مكتوب فيها “مهندس ديكور”، والى جانبها ممثل، منوهاً بأنه لولا وجوده في التمثيل لكان واحداً من المهندسين المشاركين في هذه الفعالية.

حلمي وجه نصيحة لمهندسي الديكور الجدد، وقال لهم :”ضعوا بصماتكم على التصاميم الى جانب إرضاء العميل”، مشيرا إلى أنهم يقدمون فناً لا يمكن أن يكون له قيمة كبيرة بدونهم.

كما عبرت الفنانة أروى جودة عبرت عن سعادتها الكبيرة لكونها سفيرة جائزة القاهرة للتصميم، مؤكدة أنها فخورة بتلقيها الدعوة من أجل التواجد وسط مهندسي الديكور.