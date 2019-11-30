حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

حفل الختام شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم رانيا يوسف، وشيرين رضا، وإيمان العاصي، والمخرج ابو بكر شوقي، وأحمد داش، وبسمة وحنان مطاوع وزوجها، وعبير صبري وزوجها، ونهى عادل، ومريم حسن، وفراس سعيد، وإنجي وجدان، وغادة إبراهيم، وإنجي المقدم.

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كما حضر رئيس المهرجان محمد حفظي، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات، والاعلامية بوسي شلبي، ومفيدة شيحة، ومادلين طبر، وليلى علوي، وهنا شيحة، ومي عمر، وأروى جودة، وأحمد فهمي، وحلا شيحة، وأمينة خليل،وغيرهم.

وكان قد عرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان “أيام القاهرة لصناعة السينما” عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.