شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا VS توم هاردى.. سباق بطولة جيمس بوند القادم بعيون الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشف النجم العالمي دانيال كريج، عن مغادرته لتجسيد شخصية جيمس بوند الشهيرة بعد عرض فيلمه القادم بعنوان Bond 25، اشتد الصراع بين المرشحين الذين سيلعبون دور البطولة خلفاً للنجم الأشهر في سلسلة الأكشن.

وفى آخر تحديث للإحصائية التي نشرتها صحيفة express، كشفت عن التراجع الذي ظهر عليه النجم العالمي إدريس إلبا في سباق الرهانات، بعد مشاركة النجم العالمي توم هاردي في السباق الذي يتحكم فيه الجمهور، ليصل تقييم الأول 8-1 في الأسبوع الماضي، لتنخفض احتمالاته إلى 10-1، مما يجعله خلفاً لـ "هاردي" الذي لا يزال في 8-1.



دانيال كريدج واريس البا وتوم هاردي

وفي تصريحات سابقة للنجم "إلبا" أبدي فيها الترحيب الشديد بتجسيد شخصية "جيمس بوند" في الفيلم القادم، قائلاً "جيمس بوند شخصية مرموقة ومحبوبة للجماهير، بالتأكيد سأقول نعم في حالة عرض الدور بالنسبة لي".

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بوستر الفيلم

وفي مفاجئة للجمهور حصد النجم العالمى كريس هيمسوورث على نسبة 70% من أجمالى الرهانات والترشيحات للعب شخصية "جينس بوند"، بالرغم من مشاركته يوم الجمعة الماضي فقط في الترشيحات، وجاء في مقدمة الترشيحات النجم الاسكتلندى سام هيوجان، بنتيجة 5-2، وهو أفضل فرصة لعودة الأسكتلنديين للعب الشخصية منذ شون مونري.

ومن المقرر أن يصل فيلم No Time to Die إلى الشاشة الكبيرة في الولايات المتحدة في أبريل المقبل، وفى أكتوبر الماضى، أصبح كريج أطول ممثل يلعب دور جيمس بوند، متجاوزًا سجل روجر مور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "usatoday".

فيلم No Time to Die من بطولة الممثل المصرى العالمى رامى مالك، والممثلة العالمية ليا سيدو، ومن إخراج كارى جوجي.