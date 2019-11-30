شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41 جوائزة المستحقة في حفل شهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، والذي قال إنه سعيد بهذا التكريم وأنه شاهد لأول مرة في حياته فيلما إيطاليا وهو في عمر السابعة ووقتها شعر بأن التصوير السينمائي والسينما ستكون هي حياته وشهد ايضا تكريم المخرجة اللبنانية نادين لبكي فيما جاءت جوائز المهرجان كالتالي :

فاز فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائى، فيما فاز فيلم "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور، بجائزة الهرم البرونزي، بالمناصفة، مع الفيلم الصيني "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو بينما فاز الفيلم البلجيكي "شبح مدار" إخراج باس ديفوس بجائزة لجنة التحكيم الخاصة "الهرم الفضي"، ضمن منافسات المسابق الدولية ،و فاز الفنان على ثامر بجائزة أحسن أداء تمثيلي في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة، وذلك عن دوره في الفيلم العراقي "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، وأعلن ذلك في ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، ووجه المخرج مهند حيان التحية لشهداء العراق الواقفين امام رصاص المليشيات فيما فاز الفيلم الدنماركي "أبناء الدنمارك"، للمخرج علاوي سليم، بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي"، وفاز فيلم "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلمفي مسابقة آفاق السينما العربية

اما الفيلم المصرى احكيلى للمخرجة ماريان خورى، ففاز بجائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية، وقالت مخرجة الفيلم "مش مصدقة نفسي جايزة الجمهور لفيلم تسجيلي واضح اني فتحت الجراح".

بينما فاز الفيلم الفلبيني مينداناو إخراج بريانتي ميندوزا، بجائزةهنري بركات لأحسن إسهام فني، وفاز الممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا، بطل فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة أحسن ممثل، ضمن منافسات المسابقة الدولية

كما فاز فيلم "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، بجائزة نيب محفوظ لأحسن سيناريو، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائى، وفازت الممثلة جودي أن سانتوس، بطلة الفيلم الفلبيني "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا، بجائزة أحسن ممثلة، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

بينما فازت الممثلة جودي أن سانتوس، بطلة الفيلم الفلبيني "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا، بجائزة أحسن ممثلة، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وفاز الفيلم الروائي "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، بينما فاز الفيلم الروائي "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، بجائزة أفضل فيلم عربي، وقدرها 15 ألف دولار.

كما فاز الفيلم الروائي "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، بجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية

الفيلم إنتاج تونسي فرنسي لبناني، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط، وتدور أحداثه حول رحلة "فارس" و"مريم" إلى الجنوب التونسي، والتي تتحول إلى كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد "عزيز" لطلق ناري عشوائي. إصابته التي تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.

وفاز الفيلم البرتغالي الفرنسي "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" للمخرج جابرييل أبرانتيس، بجائزة لجنة التحكيم، المقدمة من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة،

فيما فاز الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي أعلنتها لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

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الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه حول اثنين من الشباب داخل أحد مخيمات الفلسطينية، يحاولان أن يسجلا مقطعًا موسيقيًا لإحدى المسابقات، لكنهما يجدان صعوبة في ذلك نتيجة الأصوات المرتفعة التي تتسلل إليهما من كل جانب.

وفاز فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

الفيلم إنتاج كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور أحداثه حول "سيلفا" التي تعيش في بلدة ساحلية بالكاريبي. وبعد الاختفاء المفاجئ لأمها، تجد نفسها مسئولة وحدها عن العناية بجدها الذي يرفض الحياة، وتصبح مطالبة باتخاذ قرار صعب: أن تساعد جدها على الموت وتواجه الحياة بمفردها تماما.

ونال فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال، جائزة أحسن فيلم غير روائي، وأعلن ذلك في ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، إنتاج لبناني إماراتي، وتدور أحداثه حول استكشاف مفاهيم الحدود والهوية والانتماء في منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون دائمة الاضطراب.

وفاز الفيلم الروماني "اعتقال" للمخرج أندريه كون، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي.