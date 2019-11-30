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استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -    

 

استقرت الحالة الصحة للفنان محمد فؤاد بعد تعرضه لارتفاع ضغط دم تم نقله على اثرها الى المستشفي لعمل الفحوصات اللازمة.

 

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وقال طارق مرتضي المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسقيين إن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسقية يتابع الحالة لحظة بلحظة فور عودته من أمريكا، موضحا أن وكيل أول النقابة حمادة أبواليزيد تواصل مع مدير فرقة محمد فؤاد وأبلغه أن حالته مستقرة وسوف يعود إلى منزله الليلة.

 

وكان محمد فؤاد تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها لمستشفى دار الحكمة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد، يعرض له غدًا السبت، أولى حلقات مسلسله الدرامي الجديد "الضاهر" على شاشة قناة "الحياة". 

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