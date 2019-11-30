شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين: "الرجالة عسل وسكر.. والستات اللى زعلت عشان قلت نسمع كلامهم عوانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت المطربة شيرين عبد الوهاب، بتصريحات جديدة مثيرة للجدل، لفتت من خلالها انتباه الجمهور لها، بعد أن قالت خلال إحياء حفل غنائى في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية: "الستات الي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة، عوانس والرجالة دول عسل وسكر".

وسرعان ما أشعلت شيرين عبد الوهاب حماس الجمهور، عقب تصريحاتها التي قالتها على خشبة المسرح، وتسببت تصريحاتها في تصفيق حاد من قبل الحضور.

وفى تصريحات سابقة للمطربة في منتصف نوفمبر الجاري، قالت فيها " وقالت:"طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء"، والتي سرعان ما اغضبت عدد كبير من قبل السيدات الذين طالبوها بالاعتذار.

يجمع موسم الرياض ـ الذى يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل ـ بين الفعاليات المتنوعة بحيث تناسب كل أنواع وطبقات المجتمع، ما بين الألعاب الترفيهية المثيرة، وعروض السيارات، والموضة، والحفلات الشرقية والغربية، والمسرحيات، والمزادات، والأمسيات الشعرية والسينما المفتوحة، وليالي الطرب وغيرها، حتى جذب الزائر والمواطن والسائح ليتخطى عدد مرتادى فعالياته الـ5 ملايين زائر.