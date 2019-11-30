شكرا لقرائتكم خبر عن صور.." أنا وحبيبى " أجدد أغانى أحمد جمال بتوقيع إسلام على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن إسلام علي فى ألبوم المطرب أحمد جمال الجديد، بأغنية تحمل طابع رومانسى بعنوان "أنا وحبيبي"، وهي من كلمات نور الدين محمد، وتوزيع الموسيقي طارق توكل.

وقال ملحن الأغنية إسلام علي، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون لأول مره مع أحمد جمال من خلال هذه الأغنية، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال جمال الغنائية التى قدمتها من قبل، متمنيا تنال إعجاب الجمهور وقت طرح الألبوم.

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ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنين منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم مايقرب من عام ونصف.