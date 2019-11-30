شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مسلسل رامي مالك Mr. Robot يحصد الدرجة النهائية في سباق تقييمات IMDB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة غير متوقعة للموسم الرابع لمسلسل الأكشن Mr. Robot، بطولة النجم العالمي ذات الأصول المصرية رامي مالك، حصدت الحلقة السابعة من الموسم الأخير التي جاءت بعنوان 407 Proxy Authentication Required، على التقييم النهائي 10/10 عبر موقع التقييمات الشهير IMDB.

وشارك أكثر من تسعة ألاف شخص في التقييم عبر الموقع الشهير، لتحتل الحلقة على الدرجة النهائية في سابقة غير مشهودة للمسلسل الشهير الذي يستمر عرضه حلقات موسمه الرابع حالياً عبر شبكة القنوات الأمريكية الشهيرة.

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تقيم الحلقة

ينتمى مسلسل Mr. Robot ،لفئة الدراما والجريمة، وهو من إخراج المخرج الأمريكي المصري الأصل سام إسماعيل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، رامى مالك، كريتسان سلاتر، بورتيا دوبلداى، كارلى شايكن، مارتن والستورم، ستيفان كورنيليسيت، مايكل كريستوفر، جراس جمر.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى حول مبرمج يدعى إيليوت يعاني من اضطراب فى السلوك يجعله يظن أن السبيل الوحيد الذى سيمكنه من التواصل مع الناس هو قرصنتهم بشكل دائم، فيستعمل قدراته ومهاراته كوسيلة لحماية الأشخاص الذين يهتم بهم، لكنه سيجد نفسه فى تقاطع طرق بين شركة الحماية الإلكترونية التي يعمل بها، والمؤسسات الخفية التى تسعى للإطاحة بالشركات الأمريكية.