شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب وميرهان حسين يشاركان فى "ختم النمر" مع أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كل من الفنانة عفاف شعيب والفنان جميل برسوم والفنانة ميرهان حسين، إلى قائمة أبطال مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى، والذى يعد أول بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويتكون من 45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى.

وتجرى الشركة باقى التعاقدات حسب الأسماء التى وضعها مخرج العمل أحمد سمير فرج، بعدما تعاقدت مع إسلام جمال الذى يجسد دوراً محورياً خلال أحداث المسلسل، كما يعكف مؤلف العمل محمد عبد المعطى على الأنتهاء من كتابة الحلقات النصفية الأولى من المسلسل بالتزامن مع التصوير .

Advertisements

مسلسل "ختم النمر" يشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، تأليف محمد عبد المعطى، غخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى .