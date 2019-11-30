لهذا السبب.. تأجيل الإعلان عن موعد عزاء زوجة عبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لم يُحدد حتى الآن موعد استقبال العزاء، في زوجته الراحلة سلوى الرافعي، والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس الجمعة، بسبب عدم وصول نجله أحمد أبو زهرة من الخارج.

وأنه سيقوم بإعلان موعد العزاء لمجرد وصول أحمد وأسرته من الخارج.

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وقد أقيم صلاة الجنازة على الجثمان، أمس بمسجد النور بالعباسية، عقب صلاة الجمعة.

وأعلن الفنان مفيد عاشور خبر وفاة، زوجة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب مفيد "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي .. (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ). رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".