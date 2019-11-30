بينها بدلة فهمي وقبلة هنادي مهنا لوالدها.. أبرز لقطات حفل ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

اختتمت مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، بإعلان جوائز الدورة، في الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، كما شهد العديد من اللقطات.

ونرصد لكم في هذا التقرير 7 لقطات من ختام "القاهرة السينمائي"

قبلة هنادي مهنا

رصدت كاميرات الخليج 365، قبلة من الفنانة الشابة هنادي مهنا لوالدها الموسيقار هاني مهنا، أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء للمهرجان.

للمرة الثانية الجندي يُقبل زوجته

رغم الانتقادات التي وجهت لهما، بعد قبلة حفل الافتتاح، أعاد الممثل الشاب حسام الجندي وزوجته التونسية منال الحمروني نفس المشهد من جديد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحرص الجندي على تقبيل زوجته أمام كاميرات وسائل الإعلام في حفل الختام.

بدلة أحمد فهمي

ظهر أحمد فهمي بإطلالة جديدة خلال حفل الختام، إذ ارتدى بدلة حمراء.

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وعن رد فعل الجمهور المتوقع عليه، قال أنه لا يتوقع ما هو رد فعل الجمهور على ملابسه، لكن هذا سيظهر بعد الحفل، إما ستمر الإطلالة بسلام، أو سيتم "السف" عليها، معلقا " يارب ما يتسف عليها.

شهداء العراق

أعرب المخرج العراقي مهند حيال، مخرج فيلم "شارع حيفا" عن سعادته بعد فوز فيلمه بجائزة أفضل أداء تمثيلي، وبجائزة سعد الدين وهبة كأفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية.

وتابع في كلمة ألقاها عقب استلامه الجائزة: "أهدي الجائزة لكل الشباب العراقي اللي مثل علي ثامر الذين يقفون في وجه رصاص المليشيات المتطرفة، كما أهديها لكل شهداء العراق".

تكريم نادين لبكي

من أبرز مفاجاَت حفل الختام، هو حضور وتكريم المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي أعربت عن سعادتها بحصولها على تكريم خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وقالت :"تحية كبيرة من بيروت ست الدنيا اللي اليوم ثائرة وتكتب تاريخها من جديد، لمصر أم الدنيا أم الإبداع والفن، كتير متأثرة رغم أوضاع لبنان الصعبة لكن كنت مصرة أتواجد لأن الجائزة كبيرة على قلبي، كبرنا قي لبنان على افلام مصرية، افلام فاتن حمامة فكلما حلمت بالمرأة المثالية أشوف ملامح فاتن حمامة أمامي".

عبير صبري تتبادل القبلات مع زوجها

تبادلت الفنانة عبير صبري، وزوجها المحامي أيمن البياع القبلات على السجادة الحمراء في حفل ختام القاهرة السينمائي.

مخرج يهدي جائزته للسجناء الفلسطينيين

قالت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، التي تسلمت جائزة يوسف شاهين عن فيلم «ambience» نيابة عن مخرجه، والذي فاز بأحسن فيلم قصير من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، إن مخرج الفيلم، وسام الجعفري يريد أن يهدي هذه الجائزة لكل السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".