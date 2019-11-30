80 صورة ترصد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبد الناصر:
اختتمت مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، بإعلان جوائز الدورة، في الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وسلم القائمون على المهرجان الجوائز للفائزين، في أمسية رائعة أخرجها المخرج هشام فتحي.
ونرصد لكم في هذا التقرير 80صورة ترصد لكم تفاصيل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
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